شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبات حطمن مقولة "للرجال فقط" فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

للرجال فقط.. مقولة يطلقها البعض على الألعاب العنيفة، أو التى تحتاج إلى قوة وعضلات، لما يرونه غير مناسب لطبيعة البنات من وجهة نظرهم، إلا أن هناك أكثر من فتاة أثبتت عكس ذلك، وهذا ما نرصده فى السطور التالية ..

سارة سمير



نجحت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، فى التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تمكنها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية أفريقية جديدة، خلال مشاركتها فى منافسات أوزان الخطف من 115 إلى 117، والكلين من 145 إلى 151، والمجموع الكلي 268 كيلوجراما، فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وسبق وحققت سارة سمير برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، و3 ذهبيات فى وزن 76 كجم ببطولة العالم بكولومبيا، وغيرها من الميداليات.

دينا عبد المقصود



أصبحت دينا عبد المقصود، لاعبة كمال الأجسام، أول لاعبة مصرية وعربية تحترف كمال الأجسام، حيث تعيش فى أوكرانيا لاحتراف اللعبة، وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق ذهبيتين فى بطولة أوكرانيا المفتوحة باسم مصر وبالتحديد عام 2018.

سمر حمزة

تٌعد سمر حمزة، أيقونة المصارعة فى الوقت الحالي، بعدما احتلت قمة التصنيف العالمى أكثر من مرة على التوالي، فى ظل النتائج الإيجابية التي تحققها فى مختلف المحافل الدولية، وسبق وتصدرت سمر حمزة التصنيف واحتلت المركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ذهبيتى أفريقيا فى اللعبة، وترفع علم مصر دائما فى المحافل الدولية.

فايزة حيدر

أول مدربة كرة قدم مصرية تحصل على شهادة تدريب معتمدة من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، ورغم دخولها مجال التدريب إلا أنها ما زالت تلعب كرة القدم وهى قائد منتخب مصر وشاركت فى أمم أفريقيا الأخيرة، حتى استقبلها السفير البريطاني فى مصر وكرمها فى مقر السفارة، وتم تكريمها من رئاسة الجمهورية، وسبق وتلقت عرضًا للاحتراف فى برشلونة وأتلتيكو مدريد لكنها رفضت، وتولت تدريب فريق رجال فى أحد مراكز الشباب، وتتولى الآن تدريب فريق الكرة النسائية بنادى فيوتشر.

فريال أشرف

فريال أشرف توجت بذهبية دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو 2020 كأول لاعبة فى تاريخ الكاراتيه تتوج بميدالية ذهبية أولمبية، كما توجت ببرونزية بطولة موسكو الدولية، وحصلت على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على محور بالتجمع الخامس.