أرقام قياسية بعد فوز إسبانيا على كرواتيا في يورو 2024

حقق منتخب إسبانيا، عدة أرقام قياسية بعد فوزه الكبير على كرواتيا، 3-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“.

وتقدم “الماتادور”، عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 29 بعد تمريرة من فابيان رويز قبل أن ينفرد موراتا بالمرمى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 سجل فابيان رويز هدف ثاني، وسجل داني كارفخال هدف ثالث بعد كرة عرضية من يامال حولها كارفخال في الشباك في الدقيقة 45، وسجلت كرواتا هدفاً ألغي في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما بقيت كرواتيا بدون نقاط، في حين تلعب إيطاليا الليلة أمام ألبانيا في نفس المجموعة.

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أرقام منتخب إسبانيا القياسية:

شهدت اثنتين من المباريات الثلاث الأولى في بطولة أمم أوروبا 2024 تقدم فريق بثلاثة أهداف في الشوط الأول (ألمانيا وإسبانيا)، وهو نفس عدد المرات التي حدث فيها هذا في جميع النسخ الـ 16 السابقة للمسابقة مجتمعة.

الإسباني لامين يامال يبلغ من العمر 16 عامًا و338 يومًا، وهو أصغر لاعب يظهر على الإطلاق في مباراة في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

للمرة الأولى يسجّل منتخب إسبانيا 3 أهداف في الشوط الأول في مباراةٍ بكأس أمم أوروبا، وللمرة الأولى تستقبل شباك كرواتيا 3 أهداف بالشوط الأول في بطولةٍ كبرى.

سجّل ألفارو موراتا 7 أهداف في كأس أمم أوروبا، فقط كريستيانو رونالدو (14) وميشيل بلاتيني (9) سجّلا أكثر منه في تاريخ البطولة (أنتونيو غريزمان وألان شيرار 7 أهداف).