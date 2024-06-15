يورو 2024.. إسبانيا تكتسح كرواتيا بثلاثية نظيفة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وواجه منتخب إسبانيا نظيره كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا، على الملعب الأولمبي بمدينة برلين.

تقدم منتخب إسبانيا عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 29، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من فابيان رويز.

وسجل فابيان رويز ثاني أهداف المنتخب الإسباني، بصناعة من لاعب الوسط بيدري، عند الدقيقة 32.

وبحلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول، أضاف داني كارفاخال ثالث أهداف إسبانيا، من صناعة لامين يامال.

وبهذا الفوز، يعتلي منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الأخير دون نقاط.

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