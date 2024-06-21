حلمي طولان: ممدوح عباس مساند حقيقي لمجلس لبيب وصفقة عبد الله السعيد الأفضل في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، بالدور الكبير و المساندة القوية التي يقدمها المهندس ممدوح عباس لمجلس ادارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب



اضاف طولان ، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب الشمس رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان:" ممدوح عباس افضل داعم لمجلس لبيب سواء من الناحية المادية او المعنوية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بنادي الزمالك.



اكمل حلمي:" بالرغم من عدم اقتناعي ببعض صفقات الفريق والتي ابرمها النادي منذ يناير، لكن مجهود يُشكر من مسئوليه على تحمل الصعوبات خلال الشهور الماضية".



اختتم حلمي طولان:" عبد الله السعيد افضل صفقات الزمالك حتى الآن، كابتن كبير داخل الملعب و اوضة اللبس، بالاضافة لخبراته الكبيرة خلال تجاربه السابقة مع الاسماعيلي و الأهلي و بيراميدز".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره فاركو مساء غد الجمعة، على أرضية استاد المقاولون العرب، في مواجهة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة جمعها من 19 مباراة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 22 نقطة.