الامارات | لاعب إنجليزي.. أول من حصل على بطاقة حمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحفل تاريخ كأس أمم أوروبا بالعديد من القصص الاستثنائية، منها قصة لاعب إنجلترا آلان موليري، صاحب أول بطاقة حمراء في تاريخ البطولة.

واحتضنت إيطاليا سنة 1968 النسخة الثالثة، بمشاركة أربعة منتخبات، هي إيطاليا ويوغسلافيا (سابقاً) وإنجلترا، والاتحاد السوفييتي (سابقاً).

وحصل موليري على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 خلال لقاء إنجلترا أمام يوغسلافيا في نصف النهائي، بعد تدخل عنيف ضد أحد لاعبي يوغسلافيا.

وكان موليري قد قال عن ذلك الطرد في تصريح صحافي: «لاعبو يوغوسلافيا ظلوا يركلوننا طوال الوقت، لكن دوبريفوج تريفيتش كان الأسوأ، فقام بركلي، واستدرت وركلته أيضاً».