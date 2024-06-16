الامارات | صدارة إماراتية لأفضل زمن في مونديال الفورمولا 1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت، يوم أمس، زوارق الإمارات المراكز الأولى في تصفيات الزمن الأفضل ضمن ثالثة جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 المقامة حالياً في جزيرة سردينيا في إيطاليا. وحقق زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويت الزمن الأسرع في المنافسة بـ37.756 ثانية في حين حلَّ زورق أبوظبي5 بقيادة المخضرم ثاني القمزي في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين على زورق 7، بينما حلَّ زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك في المركز الخامس. وضمنت زوارق الإمارات انطلاقة قوية في السباق الرئيس الذي يقام اليوم.