شكرا لقرائتكم خبر عن دوري NILe يُنهي عقد الخواجة.. 15 نادياً تجدد الثقة فى المدرب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

أسقط الدوري المصري عقدة الخواجة في الموسم الجاري، حيث فضل 15 نادياً الاعتماد على المدرب الوطني، فى حين لجأت 3 أندية فقط إلى المدرب الأجنبي، وهى الأهلي، وبيراميدز، والزمالك.

ويعتمد النادي الأهلي على السويسري مارسيل كولر، فيما يتولى البرتغالي جوزيه جوميز مسؤولية تدريب الزمالك، واستعان بيراميدز بالكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

وقدم المدرب الوطني مردودا مميزا في الموسم الجاري، خاصة، علي ماهر المدير الفني للمصري، والذي أنهى الدور الأول في وصافة مسابقة الدوري، وضمن معها فرصة المشاركة الأفريقية في حال اضطر اتحاد الكرة لإرسال قائمة الأندية المشاركة في أفريقيا للكاف قبل نهاية الموسم.

ويقدم مجدي عبد العاطي مردودا طيباً مع فريق زد، بعدما صعد به إلى دوري الأضواء والشهرة، ونجح في حجز مكاناً مميزاً للفريق بموسمه الأول في الدوري بين الكبار.

واستطاع سيد ياسين الحفاظ على تواجد إنبي في المربع الذهبي وتصظر المسابقة جزءًا من الوقت، وقاتل على فرصة المشاركة الأفريقية.

وكذلك نجح طارق مصطفى في تحسين نتائج البنك الأهلي وانتشاله من قاع جدول الترتيب بعد خمس هزائم متتالية، بل ونجح في حصد فوز ثمين على الأهلي حامل اللقب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.