شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير استعدادا للاتحاد.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات بدنية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد ‏للمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل وسام أبو علي برنامجه التأهيلي على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، حيث قام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.