شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى وإنبى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء إنبى بعد قليل باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة دورى nile.



وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى:

حارس المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عماد حمدي، حاتم سكر.

الوسك: نادر فرج، هشام محمد، محمد مخلوف، مروان حمدي.

الهجوم: إريك تراوري، خالد النبريصي.

تشكيل إنبي

بينما يدخل إنبي مواجهة اليوم بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: بودي سمير.

الدفاع: علي فوزي، مصطفى دويدار، أحمد كالوشا، محمد حامد، مصطفى شكشك.

الوسط: أحمد صبيحة، أحمد العجوز، مودي ناصر.

الهجوم: رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء في جدول الدوري وتأمين بقاؤه في المنطقة الآمنة، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، ويحاول استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره في إسعاد جماهيره في العيد والوصول للنقطة 30 والاقتراب من منطقة الأمان بجدول المسابقة.