شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يكافئ لاعبى المصرى بعد الفوز على الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأربعاء، على استاد الكلية الحربية استعداداً لمباراته المهمة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على استاد برج العرب.

وتأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، محمد الشامي مهاجم النادي المصري، رجل مباراة المصري والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.