"بينها الاتحاد والأهلي وأمم أوروبا".. جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، العديد من المباريات نستعرضها بالسطور التالية:

يورو 2024

07:00 ـ تركيا vs جورجيا - القناة الناقلة: bein sports max HD1

10:00 ـ البرتغال vs التشيك - القناة الناقلة: bein sports max HD1

الدوري المصري

04:00 ـ سموحة vs الداخلية - القناة الناقلة: ontime sports 2

07:00 ـ الاتحاد vs الأهلي - القناة الناقلة: ontime sports 1

07:00 ـ زد vs فاركو - القناة الناقلة: ontime sports 2

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