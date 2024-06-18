"بينها الاتحاد والأهلي وأمم أوروبا".. جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، العديد من المباريات نستعرضها بالسطور التالية:
يورو 2024
07:00 ـ تركيا vs جورجيا - القناة الناقلة: bein sports max HD1
10:00 ـ البرتغال vs التشيك - القناة الناقلة: bein sports max HD1
04:00 ـ سموحة vs الداخلية - القناة الناقلة: ontime sports 2
07:00 ـ الاتحاد vs الأهلي - القناة الناقلة: ontime sports 1
07:00 ـ زد vs فاركو - القناة الناقلة: ontime sports 2
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