شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد عمر الساعى مع الإسماعيلى بعد دخوله اهتمامات أندية القمة والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر الساعى لاعب النادى الإسماعيلى دائرة اهتمامات أندية القمة فى الدورى المصرى، التى تتصارع على ضم أفضل المواهب وتدعيم صفوفها في ظل المنافسة القوية بالمسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي قد أعلن تجديد تعاقده مع الساعي في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات مقبلة، ويلعب الساعي بشكل رئيسي في مركز الجناح الأيسر مع إمكانية اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب.

ويبلغ الساعي من العمر 21 عاما وكان أيضا أحد لاعبين الناشئين في النادي ولم يلعب في أي فريق آخر.

ودخل عمر الساعى، مهاجم الإسماعيلى، دائرة المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى حال انتهاء أزمة إيقاف القيد.

وكشف مصدر في الزمالك أن النادى لم يدخل في مفاوضات مع لاعب الإسماعيلى، بل تم عرضه على الفريق عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في الوقت الذى يعانى منه الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

في سياق متصل تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما رفع انبى رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.