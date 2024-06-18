شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق فى القيمة التسويقية على الاتحاد السكندرى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

ويتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية على الاتحاد السكندري قبل مواجهة الليلة، حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 32 مليونا و300 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 6 ملايين و850 ألف يورو.



الاهلي والاتحاد

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.