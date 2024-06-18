شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مواجهة قوية، عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندرى، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 102 مباراة فاز فى 70 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 192 هدفاً وتلقت شباكه 68، وخرج بشباك نظيفة فى 59 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز (5-2).



كولر

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.