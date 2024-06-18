شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تفصل المصرى عن حسم قضية البدوى للمشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادى المصرى الزمن لإنهاء قضية مستحقات التونسى رامى البدوى، والتى تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، من أجل إنهاء القضايا العالقة بالفيفا للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمى، إيقاف قيد النادى المصرى لـ3 فترات انتقالات، وذلك بسبب مستحقات التونسى رامى البدوى لاعب الفريق البورسعيدي السابق.

واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم أن تسوى الأندية قضاياها المتأخرة قبل 20 يونيو الجارى، وذلك للمشاركة في البطولات القارية، وكان البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 450 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.