شكرا لقرائتكم خبر عن 122 مباراة جمعت الأهلى والاتحاد السكندرى قبل لقاء الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مع الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

122 مباراة جمعت الأهلى والاتحاد السكندري فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 82 فوزاً وسجل 212 أهداف مقابل 16 انتصاراً و71 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

ويتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 43 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

ويحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.