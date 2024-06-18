شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلى من ضم نجم الإسماعيلى وتفاصيل مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فرض عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية، بعدما قدم عروضا جيدة هذا الموسم مع ناديه، الأمر الذى جعله محط اهتمام الكثير من الأندية المصرية والخارجية.

ويتساءل البعض عن موقف الأهلى من ضم لاعب الإسماعيلى، وفى هذا الشأن قال مصدر فى الأهلى إن مسئولى النادى لم يفتحوا باب التفاوض مع اللاعب من قريب أو بعيد.

وشدد المصدر على أن عمر الساعى موهبة جيدة لكنه خارج حسابات الأهلى على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع، موضحاً أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم ولاعبين آخرين مطلوبين للفريق الأحمر ليس من بينهم عمر الساعي.

ويستطيع عمر الساعي اللعب في خط وسط الملعب المدافع والمهاجم، ويمتد عقده مع الإسماعيلي حتى 2028 بعدما قام مسئولو الدراويش بتجديد عقد اللاعب في أكتوبر الماضي لمدة خمس سنوات مقبلة.

في المقابل دخل اللاعب دائرة المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى حال انتهاء أزمة إيقاف القيد.

وكشف مصدر في الزمالك أن النادى لم يدخل في مفاوضات مع لاعب الاسماعيلى، بل تم عرضه على الفريق عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في الوقت الذى يعانى منه الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأضاف المصدر أنه لن يتم البت في أي صفقات جديدة وحسمها إلا بعد انتهاء أزمة القيد التي تُعد الشغل الشاغل للمجلس في الوقت الحالي، خاصة قبل فتح باب القيد حتى لا يتم تطبيق العقوبة وإيقاف قيد الأبيض 3 فترات متتالية.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز وفقا لرؤية الجهاز الفني، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.