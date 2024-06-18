شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مهددون بالغياب عن الزمالك فى مباراة القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى المصرى التى تجمع الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجارى، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 27 على استاد القاهرة الدولى.

ويلتقى الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

وبات هناك 4 لاعبين مهددون بالغياب عن القلعة البيضاء فى مباراة القمة المرتقبة، وذلك حال حصوله على إنذار ثالث في مباراة فاركو التي تسبق لقاء القمة، وهؤلاء اللاعبون هم، حمزة المثلوثي، نبيل عماد، عبد الله السعيد، ومحمد شحاتة، حيث يملك كل منهم إنذارين وكل منهم مهدد بالغياب عن لقاء الأهلي في حالة الحصول على إنذار ثالث أمام فاركو.

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية بالجولة 26 من الدوري أمام النادي المصري بهدفين مقابل هدف.

ومنح البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للزمالك، لاعبي القلعة البيضاء راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة فاركو، للاحتفال مع ذويهم بعيد الأضحى المبارك.

ويستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات عمر جابر في مباراة فاركو، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء والتي أبعدت اللاعب عن مباراة المصري الماضية.