شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب برج العرب لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الأهلى، منذ قليل، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى التى تجمع الفريقين مساء اليوم، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

ويُدير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى.. حكم ساحة، حكمان مساعدان.. أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع.. وائل فرحان، وحكام الفيديو.. محمد عادل وشريف عبد الله.