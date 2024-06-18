شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل مع فاركو 2 / 2 بالجولة الـ26 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق زد تعادلا ثمينا من فريق فاركو بنتيجة 2 / 2 المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ26 للدوري المصري 2023 – 2024.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فاركو للنقطة 22 محتلا بها المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، ويرتفع رصيد فريق زد للنقطة 38 في المركز الرابع.

أهدر فريق زد ضربة جزاء تصدى لها على مرتين محمد سعيد شيكا حارس فاركو من أقدام مصطفى زيكو في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 90+5 يحتسب الحكم وليد عبد العزيز ضربة جزاء لفريق زد يتصدى لها عبد الرحمن البانوني محرزا هدف التعادل.

تقدم فريق زد بهدف عن طريق شادي حسين في الدقيقة 34، قبل أن ينجح عمرو ناصر لاعب فاركو في إحراز هدفين في الدقائق 49 و74 ، ثم يعادل البانوبي النتيجة لزد لينتهي اللقاء 2 / 2.