المدير الفني السابق لتشيلسي يعود للتدريب من بوابة ليستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب جراهام بوتر المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الأنجليزي من العودة مجددا للتدريب في الدو ي الأنجليزي الممتاز بعدما اقتربت المفاوضات التي تدور بينه وبين نادي ليستر سيتي الأنجليزي العائد للدوري الأنجليزي الممتاز من النجاح .

وكان جراهام بوتر قد غادر منصب المدير الفني لفريق تشيلسي في أبريل ٢٠٢٣ الا انه ومنذ ذلك التوقيت لم يعد جراهام بوتر الذي تولى قيادة تشيلسي لمدة ستة أشهر إلى التدريب من جديد رغم العديد من العروض التي تلقاها سواء من اندية الدوري الأنجليزي الممتاز او من خارج انجلترا مثل نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان المفاوضات بين جراهام بوتر و نادي ليستر اقتربت من النجاح ليكون بوتر على رأس القيادة الفنية لفريق الذئاب في الموسم المقبل ليحل محل أنزو ماريسكا الذي انتقل الى تدريب تشيلسي .

وبذلك ستكون المباراة بين ليستر سيتي و تشيلسي يوم ٢٣ نوفمبر في الدوري الانجليزي على ملعب كينج باور ستاديوم هي اول مواجهة لجراهام بوتر امام تشيلسي منذ استقالته من تدريب الفريق اللندني وفي المقابل ستكون اول مباراة يعود فيها انزو ماريسكا إلى ملعب كينج باور ستاديوم بعد قيادته ليستر سيتي للصعود من جديد إلى الدوري الأنجليزي الممتاز .