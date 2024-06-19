شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة سيراميكا بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يعود، اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات داخل معسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها على ماهر المدير الفنى للفريق للاعبين، بعد الفوز على الزمالك فى الجولة 26 بالدورى بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادى المصرى لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

وقرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري صرف مكافأة مادية خاصة لثنائي الفريق، محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف لاعبا الفريق، وذلك من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفي الفوز على الزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، محمد الشامي مهاجم النادي المصري، رجل مباراة المصري والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.