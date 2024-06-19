شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز لخوض مواجهة الجولة الـ12 والمؤجلة بالدورى الممتاز أمام فاركو يوم الجمعة المقبل، بعد الخسارة فى الجولة الماضية أمام المصرى بنتيجة 2 /1.

موعد مباراة الزمالك و فاركو

تقام مباراة الزمالك أمام فاركو فى تمام السابعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 31 في الدورى جمعها من 19 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الجولة 12 والمؤجلة بالدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

وتأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" والسنغالى إبراهيما نداى، لاعبى الزمالك، عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء المصري، كا سبق أن حصل إبراهيما نداي على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء المصري.

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز المصابين بالفريق فى أسرع وقت وقبل مواجهة فاركو فى الدورى، للاستفادة من خدمات اللاعبين خلال المباراة المقبلة.