الشباب والرياضة: استمرار توافد المواطنين علي مراكز الشباب والأندية لليوم الرابع ضمن مبادرة العيد أحلى

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، اقبالا جماهيرياً كبيراً على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية للترفيه والاستفادة من خدمات الهيئات الشبابية والرياضية في إطار الدور المجتمعى لوزارة الشباب والرياضة .

أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى أن استمرار مبادرة " العيد أحلي بمراكز الشباب " للعام الثالث على التوالي وللموسم السادس ، شهادة نجاح للخدمات التى تقدمها الوزارة، مما يسهم في تقديم وتطوير البرامج والأنشطة المقدمة عبر الهيئات الشبابية والرياضية، ويعزز التحول نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لخدمة لجمهور مراكز الشباب لتقوم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري .

توافد أفراد الأسرة في كافة المحافظات على حمامات السباحة والمناطق الترفيهيه والاستثمارية بمراكز الشباب لقضاء إجازة العيد في مكان آمن وغير مكلف فكانت مراكز الشباب والأندية ملازا مناسب لكافة الأفراد وقد شهدت حمامات السباحة اقبال كثيف من الجمهور وذلك نظراً لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة بجانب الفقرات المتنوعة.

ويستفيد من المبادرة عدد كبير من المترددين على مراكز الشباب منذ الصباح الباكر لاول أيام العيد ومستمره ، من خلال تقديم انشطة وبرامج وفعاليات مراكز الشباب المتنوعة والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات للتمتع بأيام العيد وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال والأهالي.

