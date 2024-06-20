يورو 2024.. إسبانيا تواجه إيطاليا في قمة مرتقبة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي منتخبا إسبانيا وإيطاليا في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مساء الخميس.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات في يورو 2024.

وكان منتخب إسبانيا قد حقق الفوز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل أمام كرواتيا، وسجل له ألفارو موراتا وفابيان رويز، وداني كارفاخال.

فيما تمكن منتخب إيطاليا من العودة أمام ألبانيا وحسم المباراة بالفوز بهدفين لهدف.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، ويتساوى معها منتخب إيطاليا، وتأتي ألبانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة ويليها منتخب كرواتيا بنقطة واحدة أيضًا.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا

تنطلق مواجهة إسبانيا وإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة

تذاع مباراة إسبانيا وإيطاليا عبر قناة beIN sports HD1 MAX، ويعلق عليها المعلق علي سعيد الكعبي.