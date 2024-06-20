الامارات | 4 أندية تمثل الإمارات في مسابقات آسيا موسم 2024 - 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الكرة أن الأندية الإماراتية التي ستشارك في المسابقات الآسيوية المرتقبة لموسم 2024-2025، تشمل أربعة أندية هي: العين والوصل وشباب الأهلي والشارقة، بالإضافة إلى نادي أبوظبي للسيدات الذي سيمثل الدولة في دوري أبطال آسيا للسيدات.

وسيشارك العين في دوري أبطال آسيا للنخبة باعتباره بطلاً للنسخة الأخيرة من المسابقة، إلى جانب الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين، فيما سيشارك نادي شباب الأهلي في الملحق الآسيوي باعتباره وصيف بطل الدوري، كما سيظهر نادي الشارقة في دوري أبطال آسيا (الثاني) باعتباره صاحب المركز الرابع في الدوري الماضي.

وكشف الاتحاد الآسيوي أن الأندية المشاركة في البطولة ستحظى بزيادة كبيرة في المخصصات المالية، إذ تحصل الأندية المشاركة في مرحلة الدوري على حد أدنى مقداره 800 ألف دولار أميركي، مع توافر مخصصات إضافية بناءً على ترتيبها النهائي، ويحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار على الأقل.