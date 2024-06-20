مركز مفاجئ لـ مصر في تصنيف المنتخبات لشهر يونيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر يونيو، والذي شهد تقدم منتخب مصر لمركز وحيد، حيث أصبح في المركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا.

واحتل منتخب مصر المركز الـ36 عالميًا برصيد 1502.34 نقطة، وذلك بعد خوض مبارتين في شهر يونيو، بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ثم التعادل مع غينا بيساو بهدف لمثله.

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واحتلت المغرب المركز الـ12 عالميًا، والأول إفريقيًا، يليه منتخب السنغال الـ18 عالميًا والثاني إفريقيًا، خلف منتخب كوت ديفوار والـ37 عالميًا.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الـ38 عالميًا والخامس إفريقيًا، فيما حل بعده منتخب تونس والكاميرون ومالي وجنوب إفريقيا.

وواصل منتخب الأرجنتين تصدره لتصنيف الفيفا للمنتخبات، يليه المنتخب الفرنسي، ثم بلجيكا في المركز الثالث، وبعدها منتخب البرازيل في المركز الرابع، ثم منتخب إنجلترا خامسًا، والبرتغال سادسًا، وهولندا في المركز السابع، ثم إسبانيا في المركز الثامن وكرواتيا في المركز التاسع وإيطاليا في المركز العاشر.