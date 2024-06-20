ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تحقيق نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز بوصوله للفوز الحادي عشر على التوالي بعد تغلبه على بلدية المحلة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري نايل.

بادر فخري لاكاي بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 24، قبل أن يضيف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليحقق الفوز الـ 11 على التوالي في بطولة الدوري، حيث لم يتعثر إلا بالتعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 0-0 في الجولة الـ 17 للمسابقة المحلية.

التقى بعدها بيراميدز مع كلا من: "الجونة انتصر عليه بنتيجة 4-0، المقاولون انتصر بنتيجة 2-0، البنك الأهلي وانتصر بنتيجة 3-2، إنبي وانتصر بنتيجة 1-0، فيوتشر وانتصر بنتيجة 2-1، المصري البورسعيدي وانتصر بنتيجة 1-0، سيراميكا كليوباترا وانتصر بنتيجة 2-1، الإسماعيلي وانتصر بنتيجة 2-0، الجونة وانتصر بنتيجة 1-0، سموحة وفاز بنتيجة 3-0".

وبهذه النتيجة، يصل فريق بيراميدز للنقطة الـ 59 في المركز الأول، أما فريق بلدية المحلة فظل في المركز الـ 16 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

1- بيراميدز 59 نقطة

2- المصري البورسعيدي 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- زد اف سي 38 نقطة

5- مودرن فيوتشر 38 نقطة

6- سموحة 38 نقطة

7- إنبي 37 نقطة

8- الاتحاد السكندري 36 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الزمالك 31 نقطة

12- الجونة 31 نقطة

13- الإسماعيلي 28 نقطة

14- البنك الأهلي 24 نقطة

15- فاركو 22 نقطة

16- بلدية المحلة 22 نقطة

17- المقاولون العرب 19 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة

الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الداخلية حيث يحل الأحمر ضيفًا على فريق الداخلية غدا الجمعة على ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز من أجل دخول مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك بمعنويات معرفة، وكذلك مطاردة بيراميدز المتصدر على قمة الدوري المصري.

وحقق الأهلي 6 انتصارات متتالية بالدوري، منذ خسارته أمام الزمالك بنتيجة (1-2) حيث يحتل حامل اللقب المركز الثالث، برصيد 39 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة، بينما يتذيل الداخلية الترتيب بـ15 نقطة.

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