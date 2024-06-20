شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: الأهلي لم يخطف إمام عاشور من الزمالك والهجوم على شيكابالا نفسنة والان مع تفاصيل الخبر

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي لم يخطف إمام عاشور من نادي الزمالك، ولكن اللاعب عاد من الخارج إلى القلعة الحمراء، مؤكداً أن ذلك أمر طبيعي في عصر الاحتراف.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات لـ ”الخليج 365”: إمام عاشور لم ينتقل من الزمالك مباشرة إلى الأهلي، ولكنه عاد من الاحتراف إلى الأهلي، ولذلك الأهلي لم يأخذه من الزمالك، ولو كان هناك ضوابط على عقد احترافه بعد العودة إلى مصر كان من الممكن أن يعود إلى الزمالك، وكذلك ناصر ماهر لم ينتقل من الأهلي للزمالك، البعض كبر الأمور وأرى أن ذلك احتراف وهذه هي كرة القدم في كل العالم واحنا اللي بنكبر المواضيع.

أضاف متحدثاً عن موجة الهجوم التي تعرض لها محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك خلال الفترة الماضية: الهجوم على شيكابالا كلام فاضي، شيكابالا قائد الفريق وله الحق أن يفعل أي شئ، بعض الناس تقلل من إنجازاته.

واختتم: لماذا لم يتحدث أحد عن رفع الشناوي لكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، ولم يقل له أحد أنه أخذ اللقطة رغم أنه لم يشارك في المباراة النهائية، لكن شيكابالا أسطورة نادي الزمالك ومش هنقول مصر عشان الناس بتزعل، بسبب الغيرة والنفسنة.