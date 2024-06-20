شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيسر صداع فى الأهلى.. إصابة معلول وبديله وعدم قناعة كولر بالدبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش جمهور الأهلى وإدارته فى حيرة كبيرة بسبب أزمة فى الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج للدعم منذ أكثر من موسم بعدما سيطر التونسى على معلول على هذا المركز فى السنوات الماضية.

وتعرض على معلول ظهير أيسر الأهلى، لقطع فى وتر إكيليس خلال مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التى انتهت بالتعادل السلبى، فى الدقائق الأولى من المباراة، ليخرج متأثرا بإصابته.

وخضع على معلول لجراحة ناجحة فى وتر إكيليس والذى يغيب على أثرها لمدة 6 أشهر لينتهى الموسم للدولى التونسى مع الأهلى ويترك خلفه نقص حاد فى هذا المركز.

الرباط الصليبى يبعد بديل معلول

ووضع النادى الأهلى، محمد شكرى لاعبه المعار إلى سيراميكا، حلا لتعويض على معلول فى الموسم المقبل، إلا أن محمد شكرى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بعد تفعيل الأهلى بند إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى، ليزيد من أزمة الاهلى فى هذا المركز لأنه يحتاج لـ9 أشهر للعودة مجددا للمشاركة فى المباريات.

كولر والدبيس

وخرج كريم الدبيس من حسابات السويسرى مارسيل كولر، بعدما لم يقنعه اللاعب حتى الآن بمستواه، ليلجأ كولر إلى عمر كمال عبد الواحد فى المباريات المحلية وكريم فؤاد فى المباريات الأفريقية، رغم أن اللاعبين لا يلعبان فى هذا المركز.

ويضع الأهلى تدعيم الظهير الأيسر على قائمة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث إن على معلول لن يكون متاحا قبل شهر يناير المقبل.