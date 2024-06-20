أبرزهم السعيد.. 3 نجوم بـ الزمالك مهددون بالغياب عن مباراة القمة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم قبل مواجهة فاركو المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فاركو غدًا الجمعة، قبل أن يواجه الاهلي يوم 25 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويوجد ثلاثة لاعبين بنادي الزمالك مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الاهلي وهم عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري؛ وذلك بسبب حصولهم على إنذارين.

وفي حالة حصول أي لاعب منهم على إنذار في مباراة الغد أمام فاركو سيتم إيقافه وغيابه عن مباراة الاهلي المقبلة.

وتعثر الزمالك في الدوري المصري الممتاز الجولة الأخيرة، وذلك بعد هزيمته من المصري البورسعيدي بهدفين لهدف.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 19 مباراة.

وكان الأبيض قد حقق الفوز على الاهلي في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري.