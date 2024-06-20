موعد مباراة الأهلي والداخلية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره الداخلية، في السابعة من مساء غد الجمعة، على ستاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة الدوري.

تقدم النادي الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وحصد الفريق الأحمر 39. نقطة بعدما خاض 17 مباراة

يحتل فريق الداخلية المركز الـ 18 والأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد عبدالمنعم ومحمد هانى وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والداخلية في الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.