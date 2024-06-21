شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محمد حكما لمباراة الأهلي والداخلية بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسن السعدنيالجمعة، 21 يونيو 2024 12:00 ص
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة الأهلي والداخلية، المقرر لها في السابعة مساء الجمعة، على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، جمعها من خوض 17 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 3 وخسر مباراتين.
ويدير المباراة طاقم حكام مكون من: حكم ساحة: إبراهيم محمد، ومساعدين وائل شعبان وحسن رمضان، وحكما رابعا: صبحي العمراوي، وحكم VAR: محمود بسيوني، وحكم VAR مساعد: أسامة السيد.
يغيب عن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية 11 لاعبا غدا الجمعة على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، واللاعبون الغائبون هم كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمر كمال وبيرسي تاو ووسام أبو علي، وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف.
واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 19 لاعبا لقائمة مباراته أمام الداخلية غدا الجمعة على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.
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