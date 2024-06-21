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الأرجنتين تسجل الهدف الأول أمام كندا في كوبا أمريكا

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب الأرجنتين على كندا بالهدف الأول في المباراة التي تجمع بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

سجل اللاعب جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

و يبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا حيث أنه بطل النسخة الماضية على حساب البرازيل في عام 2021 ويمتلك منتخب التانجو 15 لقبا من البطولة القارية جعلته الأكثر تتويجا باللقب بالتساوي مع منتخب أوروجواي .

و يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 والتي تضم معها كل من ، كندا و تشيلي، و بيرو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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