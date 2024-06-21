الكومي: الهجوم على الحكام سبب استعانتنا بالأجنبي للقمة ولدينا قامات تحكيمية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري, أن الاتحاد بدأ بالتواصل مع أكثر من اتحاد أجنبي من أجل ترشيح طاقم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف الكومي في تصريحات تلفزيونية: الظروف الحالية والهجوم على الحكام المحليين أجبرتنا على العودة للاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، رغم أننا لدينا قامات كبيرة قادرة على إدارة التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح.

وتابع الكومي: مباراة القمة ستكون بطاقم تحكيم أجنبي، ثقتي في حكامنا كبيرة جدًا، لكن في ظل الأخطاء والظروف الحالية والهجوم على الحكام يجب علينا أن نحميهم.

وواصل: لذا سنقوم بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة، بعد الضغوط الشديدة على الحكام محليا ما تسبب في تراجع أدائهم مقارنة بتألقهم على المستوى الدولي.

وأشار إلى الاعتراض على الحكام المحليين ظاهرة مستمرة منذ سنوات وبيانات الأندية لا تنهي، بعدما أصدر أكثر من نادي اعتراضه على الأداء التحكيم.