شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.