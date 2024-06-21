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دقيقة حداد قبل مباراة الأهلي والداخلية على مشجعتي المارد الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وقف لاعبو النادي الأهلي ونادي فاركو دقيقة حداد، على روح مشجعتي النادي الأهلي الراحلتين نورهان ناصر ونرجس صالح.

وتوفيا المشجعتين أثر حادث أليم يوم الثلاثاء الماضي، إثر حادث أليم يوم الثلاثاء الماضي أثناء العودة من الإسكندرية، عقب نهاية مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بالدوري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 12 ببطولة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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