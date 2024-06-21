دقيقة حداد قبل مباراة الأهلي والداخلية على مشجعتي المارد الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وقف لاعبو النادي الأهلي ونادي فاركو دقيقة حداد، على روح مشجعتي النادي الأهلي الراحلتين نورهان ناصر ونرجس صالح.

وتوفيا المشجعتين أثر حادث أليم يوم الثلاثاء الماضي، إثر حادث أليم يوم الثلاثاء الماضي أثناء العودة من الإسكندرية، عقب نهاية مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري بالدوري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 12 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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