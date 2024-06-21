شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يحافظ على التقدم وشيكا ينقذ مرمى فاركو من هدف ثان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة فاركو والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومازال الزمالك متقدمًا بهدف دون رد.

وسجل مصطفى شلبى هدف التقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 25 أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية من ضربة ثابتة سددها المثلوثى بالرأس كادت أن تسكن شباك فاركو، لولا تألق الحارس محمد شيكا.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

ويضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا، خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال، خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد، خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق 9 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.



احتفال شلبى بالهدف



احتفال لاعبى الزمالك بهدف مصطفى شلبى



الزمالك وفاركو فى الدورى



الزمالك



الهدف الأول للزمالك



أوباما خلال اللقاء



جانب من المباراة



جانب من مباراة الزمالك وفاركو



حسام عبد المجيد ومصطفى شلبى



حسام وشلبى



عبد الله السعيد



فاركو والزمالك فى الدورى



فاركو والزمالك



فرحة فريق الزمالك بالهدف



فريق الزمالك



فريق فاركو



مباراة الزمالك وفاركو



مصطفى شلبى خلال اللقاء



مصطفى شلبى



ناصر ماهر