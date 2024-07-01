الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخَين باليستيَين وعززنا المراقبة واليقظة

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أنّ ​كوريا الشمالية​ أطلقت صاروخًا بالستيًّا قصير المدى في ساعات الصّباح الباكر. وبعد نحو عشر دقائق، رُصد صاروخ ثان لم يتمّ تحديده بعد".

وأكّدت في بيان، أنّ "جيشنا زاد المراقبة واليقظة، استعدادًا لعمليّات إطلاق جديدة" مشيرةً إلى أنّها نقلت معلومات عن هذه الحوادث إلى الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

وتأتي عمليّات الإطلاق هذه بعد أيّام عدّة على إعلان كوريا الشّماليّة أنّها اختبرت بنجاح صاروخًا متعدّد الرّؤوس الحربيّة، لكن الجانب الجنوبي قال إنّ ذلك الاختبار الّذي جرى الأربعاء الماضي، انتهى بانفجار في الجو.