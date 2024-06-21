كاف يكشف موعد انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستستضيفها المغرب.

وأعلن كاف أن كأس أمم أفريقيا ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.

وأوضح كاف أن المباراة الافتتاحية ستقام يوم الأحد 21 ديسمبر عام 2025، والنهائي سيكون يوم الأحد 18 يناير من عام 2026.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد في وقت سابق، الرابع من شهر يوليو المقبل، موعداً لإجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب ومن المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في أفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في المغرب عام 2025.

يذكر أن كوت ديفوار هي بطلة النسخة الماضية من بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا في النهائي.