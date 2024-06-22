شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة العظماء الثمانية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان 6 مصريين قد نجحوا في التأهل إلى الدور نصف النهائى بالبطولة، وهم، نور الشربينى وعلى فرج ونوران جوهر وطارق مؤمن وهانيا الحمامى ومصطفى عسل.

وفازت مصطفى عسل في نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين:11-3, 11-5.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.