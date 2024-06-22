إندريك يوضح.. لماذا فقد النطق بسبب نيمار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الموهبة البرازيلية إندريك فيليبي إنه فقد النطق بسبب أحد نجوم بلاده بعالم الكرة حاليًا نيمار.

وأضاف إندريك خلال مؤتمر صحفي على هامش تواجده مع منتخب بلاده بكوبا أمريكا، مساء أمس الجمعة: "لقد تحدثت مع نيمار عبر الهاتف حين كان ماركينيوس وفقدت حينها النطق فهو شخص رائع".

وتابع لاعب بالميراس السابق :"لقد تابعت نيمار حين كان لاعبًا بسانتوس بالبرازيل وبرشلونة والآن مع الهلال فهو شخص مُلهم لي وأتمنى تواجده بالمنتخب لأطلب منه النصيحة والتقط معه صورة".

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب البالغ 17 سنة مشواره مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل 2024/2025.

وانضم اللاعب لصفوف منتخب البرازيل في نوفمبر 2023؛ حيث سجل 3 أهداف خلال 6 مباريات.

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