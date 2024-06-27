ريال مدريد يقترب من ضم مدافع منتخب إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - دخل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني فى رغبة قوية من اجل التعاقد مع المدافع ريكاردو كالافيوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من فريق بولونيا الإيطالي.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى فى التعاقد مع ريكاردو كالافيوري هذا الصيف بعد تألقه مع إيطاليا فى كأس أمم أوروبا ورفقة فريق بولونيا فى الدوري الإيطالي الممتاز.



ويشارك كالافيوري حاليًا رفقة منتخب إيطاليا فى بطولة كأس أمم أوروبا، حيث نجح فى التأهل مع الطليان لدور ثمن نهائي البطولة القارية.

ريكاردو كالافيوري على رادار ريال مدريد

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع ريكاردو كالافيوري مدافع فريق بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن نادي بولونيا يُقدر سعر المدافع الدولي الإيطالي بقيمة 40 مليون يورو والسعر قد يستمر في الإرتفاع بعد تألقه فى يورو 2024.

متى ينتهي عقد كالافيوري مع بولونيا؟

يمتلك المدافع الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري عقدًا مع نادي بولونيا الإيطالي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027