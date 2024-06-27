تقارير: نجم ريال مدريد يقترب من الغرافة القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترب نادي الغرافة القطري من التعاقد، مع المهاجم الاسباني خوسيلو لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي "بشبكة سكاي سبورتس" البريطانية: "إن ريال مدريد قام بتفعيل بند شراء خوسيلو من إسبانيول، مقابل 1.5 مليون يورو".

وأضاف رومانو: "أن ريال مدريد سيقوم ببيع خوسيلو بشكل رسمي إلى الغرافة القطري، مقابل نفس سعر شرائه من إسبانيول".

واختتم رومانو: "خوسيلو سيوقع على عقد لمدة عامين مع الغرافة القطري، مع خيار التجديد لموسم ثالث بعد الاتفاق بين الطرفين".

وخاض خوسيلو خلال الموسم الحالي 50 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد، تمكن خلالهم من تسجيل 17 هدفاً وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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