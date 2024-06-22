شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدًا، الأحد، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث والتي تقام فى مصر خلال الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري، وذلك في الساعة 12 ظهرا.

ويكشف المؤتمر كل التفاصيل الخاصة بالبطولة من استعدادات وفرص مصر في تحقيق ميداليات بها، فضلًا عن الحديث عن استضافة مصر لكبرى البطولات في الفترة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات واستراتيجية الدولة في هذا الشأن.

يشهد المؤتمر حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا و 74 لاعبة و 109 مدربا وإداريا من 42 دولة هي : النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، شيلي ، الصين ، تايوان ، كوت ديفوار ، التشيك ، فرنسا ، چامبيا ، غانا ، چورچيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، الكويت ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، الفلبين ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوغندا ، أوكرانيا ، أمريكا ، ولاعبين محايدين من دولتين ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

كما يحضر البطولة 31 من مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار الشخصيات، ليبلغ إجمالي عدد ضيوف البطولة بين لاعبين ومدربين وإداريين ومسؤولين 310 فرداً.