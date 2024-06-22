بالأرقام.. تقييم رونالدو بعد فوز البرتغال على تركيا في يورو 2024

يقدم موقع “كورة 365″، تقييم قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعد الفوز على منتخب تركيا، 3-0، في كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رقمًا استثنائيًا في بطولات كأس أمم أوروبا، خلال مواجهة تركيا.

وصنع رونالدو، الهدف الثالث للبرتغال في مرمى تركيا، والذي سجله اللاعب برونو فيرنانديز.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه بالإضافة إلى كونه أعلى هداف في تاريخ بطولة أوروبا “اليورو”، فإن كريستيانو رونالدو لديه الآن أيضًا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (7) على الإطلاق (منذ 1968) في المسابقة.

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تقييم كرستيانو رونالدو أمام تركيا في يورو 2024:

ولعب رونالدو، 90 دقيقة، وحصل على تقييم 7.7، صنع هدف، وسدد تسديدة على المرمى، وثلاثة خارج المرمى، ولمس الكرة 30 مرة.

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال تأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، كمتصدر للمجموعة السادسة، التي تضم كل من؛ تركيا – جورجيا والتشيك.