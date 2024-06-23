شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى للدوري الممتاز قبل مباريات اليوم فى الجولة 27 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 01:30 ص

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 3 مباريات قوية، تبدأ بمواجهة مودرن فيوتشر والإسماعيلى، ويلاقى المصري البورسعيدى منافسه سيراميكا، فيما يستدرج بيراميدز نظيره المقاولون العرب.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة

الأهلى 42 نقطة من 18 مباراة

المصري 42 نقطة من 25 مباراة

زد إف سى 38 نقطة من 24 مباراة

صراع بيراميدز مع الأهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجبشيان ليج الأول فى تاريخه.



بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة فى المركز الأول



الأهلى 42 نقطة من 18 مباراة



الزمالك 34 نقطة من 20 مباراة فى المركز التاسع.