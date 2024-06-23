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ترتيب المربع الذهبى للدوري الممتاز قبل مباريات اليوم فى الجولة 27

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الأحد، 23 يونيو 2024 01:30 ص

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الممتاز بإقامة 3 مباريات قوية، تبدأ بمواجهة مودرن فيوتشر والإسماعيلى، ويلاقى المصري البورسعيدى منافسه سيراميكا، فيما يستدرج بيراميدز نظيره المقاولون العرب.

 

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة

الأهلى 42 نقطة من 18 مباراة

المصري 42 نقطة من 25 مباراة

زد إف سى 38 نقطة من 24 مباراة

 

صراع بيراميدز مع الأهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجبشيان ليج الأول فى تاريخه.


بيراميدز 59 نقطة من 24 مباراة فى المركز الأول


الأهلى 42 نقطة من 18 مباراة


الزمالك 34 نقطة من 20 مباراة فى المركز التاسع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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