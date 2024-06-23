شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام مؤجلات الجولة الـ"12" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز مع استكمال مباريات الجولة السابعة والعشرين للمسابقة.



تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلى، ويلاقى المصري البورسعيدى منافسه سيراميكا، فيما يستدرج بيراميدز نظيره المقاولون العرب.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفاً يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفاً و 2 أسيست في 23 مباراة في الدوري.

هدافو الدوري المصري



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف.