فنزويلا تستغل النقص العددي وتقلب الطاولة على الإكوادور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

نجح المنتخب الفنزويلي، في تحويل تأخره بهدف لفوز بثنائية مستغلًا النقص العددي بصفوف منتخب الإكوادور، خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف في الدقيقة 40 عن طريق لاعبه جيرمي سارمينتو، رغم تعرض لاعبهم فالينسيا لحالة طرد بعد مرور 22 دقيقة.

وتعادل منتخب فنزويلا في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه كاديز، قبل أن يسجل زميله إدوارد بيلو الهدف الثاني بعد مرور 10 دقائق.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب الإكوادور في الجولة الثانية نظيره الجامايكي صباح يوم الخميس المقبل، على أن يلتقي المنتخب الفنزويلي نظيره المكسيكي في اليوم ذاته.