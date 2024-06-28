"حارس الأمن ينقذه".. مشجع يقفز بطريقة جنونية أمام رونالدو بعد انتهاء مباراة جورجيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقتحم أحد المشجعين مدرجات ملعب "فيلتينس أرينا"، الذي أقيم عليه لقاء البرتغال وجورجيا أمس، في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، للاقتراب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه أحد الجماهير وهو يقفز من فوق حاجز المدرجات بطريقة جنونية، خلال دخول كريستيانو رونالدو إلى الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس، بهدف الاقتراب من النجم البرتغالي.

وأبدى النجم البرتغالي كريستيانو استغرابه من هذا التصرف من قبل المشجع، خاصة أن رونالدو كان من الممكن أن يتعرض للأذى، لولا تدخل حارس الأمن وإبعاده للمشجع.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى الهزيمة، بنتيجة هدفين دون مقابل أمس من المنتخب الجورجي، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا.

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